Журжин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения04.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1957
Бракосочетание
Между 1984 и 1989
Рождение ребёнка
06.07.1989
Сын: Журжин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Журжина Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
29.10.1991
Дочь: Журжина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Журжина Валентина Владимировна