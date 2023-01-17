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Журжин Николай Иванович

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

04.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1957
Бракосочетание
Между 1984 и 1989

Жена: Журжина Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
06.07.1989

Сын: Журжин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Журжина Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
29.10.1991

Дочь: Журжина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Журжина Валентина Владимировна

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