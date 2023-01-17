Пластовец Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1910
Дата смерти02.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1929 и 1938
Рождение ребёнка
20.05.1938
Дочь: Ярына Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна
Место жительства
С 1938
Рождение ребёнка
10.02.1940
Дочь: Тимофеева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
14.07.1946
Дочь: Прокопенко Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1948
Дочь: Горчева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна
Смерть
02.04.1986
Похороны
1986