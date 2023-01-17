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Пластовец Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1910

Дата смерти

02.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1929 и 1938

Жена: Пластовец Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
20.05.1938

Дочь: Ярына Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна

Место жительства
С 1938
Рождение ребёнка
10.02.1940

Дочь: Тимофеева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
14.07.1946

Дочь: Прокопенко Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1948

Дочь: Горчева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пластовец Елена Яковлевна

Смерть
02.04.1986
Похороны
1986
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