Ярына (Пластовец) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярына (Пластовец) Раиса Ивановна

Место рождения

Сердитое

Дата рождения

20.05.1938

Дата смерти

30.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938

Отец: Пластовец Иван Григорьевич

Мать: Пластовец (Карнаух) Елена Яковлевна

Место жительства
С 1938
Бракосочетание
Между 1954 и 1962

Муж: Ярына Виталий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1962

Сын: Ярына Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Ярына Виталий Алексеевич

Место жительства
С 1970
Рождение ребёнка
17.07.1970

Дочь: Снопова (Ярына) Светлана Витальевна

Отец ребёнка: Ярына Виталий Алексеевич

Смерть
30.09.2009
Похороны
2009

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