Ярына (Пластовец) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.05.1938
Дата смерти30.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938
Место жительства
С 1938
Бракосочетание
Между 1954 и 1962
Рождение ребёнка
11.02.1962
Сын: Ярына Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Ярына Виталий Алексеевич
Место жительства
С 1970
Рождение ребёнка
17.07.1970
Дочь: Снопова (Ярына) Светлана Витальевна
Отец ребёнка: Ярына Виталий Алексеевич
Смерть
30.09.2009
Похороны
2009