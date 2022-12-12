Прокопенко (Пластовец) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко (Пластовец) Любовь Ивановна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

14.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1946

Отец: Пластовец Иван Григорьевич

Мать: Пластовец Елена Яковлевна

Место жительства
С 1946
Бракосочетание
Между 1962 и 1970

Муж: Прокопенко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
04.09.1970

Сын: Прокопенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Прокопенко Николай Лукьянович

Место жительства
С 1970
Рождение ребёнка
27.05.1974

Дочь: Котлинская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Прокопенко Николай Лукьянович

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