Прокопенко (Пластовец) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1946
Место жительства
С 1946
Бракосочетание
Между 1962 и 1970
Рождение ребёнка
04.09.1970
Сын: Прокопенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Прокопенко Николай Лукьянович
Место жительства
С 1970
Рождение ребёнка
27.05.1974
Дочь: Котлинская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Прокопенко Николай Лукьянович