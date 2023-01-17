Котлинская (Прокопенко) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлинская (Прокопенко) Надежда Николаевна

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Место рождения

Зачатовка

Дата рождения

27.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1974

Отец: Прокопенко Николай Лукьянович

Мать: Прокопенко Любовь Ивановна

Место жительства
С 1974
Бракосочетание
Между 1990 и 1997

Муж: Котлинский Виктор Францович

Рождение ребёнка
02.07.1992

Дочь: Зорина Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Тлустый Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
28.10.1997

Дочь: Котлинская Алина Викторовна

Отец ребёнка: Котлинский Виктор Францович

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