Котлинская (Прокопенко) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1974
Место жительства
С 1974
Бракосочетание
Между 1990 и 1997
Рождение ребёнка
02.07.1992
Дочь: Зорина Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Тлустый Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
28.10.1997
Дочь: Котлинская Алина Викторовна
Отец ребёнка: Котлинский Виктор Францович