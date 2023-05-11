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Прокопенко Николай Лукьянович

Место рождения

Руда, Київська область

Дата рождения

17.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Руда, Київська область
Место жительства
С 1942
Руда, Київська область
Бракосочетание
Между 1962 и 1970

Жена: Прокопенко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1970

Сын: Прокопенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Прокопенко Любовь Ивановна

Место жительства
С 1970
Рождение ребёнка
27.05.1974

Дочь: Котлинская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Прокопенко Любовь Ивановна

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