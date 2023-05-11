Прокопенко Николай Лукьянович
Место рождения
Дата рождения17.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942
Бракосочетание
Между 1962 и 1970
Рождение ребёнка
04.09.1970
Сын: Прокопенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Прокопенко Любовь Ивановна
Место жительства
С 1970
Рождение ребёнка
27.05.1974
Дочь: Котлинская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Прокопенко Любовь Ивановна