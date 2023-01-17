Карнаух (Беспальченко) Анна Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаух (Беспальченко) Анна Мартыновна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

13.01.1887

Дата смерти

06.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1887

Отец: Беспальченко Мартын Игнатьевич

Мать: Беспальченко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
11.02.1906

Дочь: Собко Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич

Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Карнаух Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич

Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Голуб Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич

Рождение ребёнка
18.05.1913

Дочь: Пластовец Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаух Яков Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.1964
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