Карнаух (Беспальченко) Анна Мартыновна
Место рождения
Дата рождения13.01.1887
Дата смерти06.09.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1887
Рождение ребёнка
11.02.1906
Дочь: Собко Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1910
Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1912
Дочь: Голуб Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1913
Дочь: Пластовец Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Карнаух Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.1964