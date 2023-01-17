Собко (Карнаух) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Карнаух) Ефросинья Яковлевна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

11.02.1906

Дата смерти

08.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906

Отец: Карнаух Яков Андреевич

Мать: Карнаух Анна Мартыновна

Рождение ребёнка
25.11.1928

Сын: Собко Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Собко Антон Семёнович

Рождение ребёнка
08.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собко Антон Семёнович

Рождение ребёнка
10.03.1944

Дочь: Дехтярь Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Собко Антон Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собко Антон Семёнович

Смерть
08.07.1989
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