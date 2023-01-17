Собко (Карнаух) Ефросинья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1906
Дата смерти08.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906
Отец: Карнаух Яков Андреевич
Мать: Карнаух Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
25.11.1928
Отец ребёнка: Собко Антон Семёнович
Рождение ребёнка
08.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собко Антон Семёнович
Рождение ребёнка
10.03.1944
Дочь: Дехтярь Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Собко Антон Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1989