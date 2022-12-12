Собко Антон Семёнович
Место рождения
Дата рождения13.04.1907
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1907
Отец: Собко Семён Назарович
Мать: Собко Васса Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1928
Мать ребёнка: Собко Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Собко Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.03.1944
Дочь: Дехтярь Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Собко Ефросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948