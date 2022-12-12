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Собко Антон Семёнович

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Место рождения

Шотовка

Дата рождения

13.04.1907

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1907

Отец: Собко Семён Назарович

Мать: Собко Васса Васильевна

Рождение ребёнка
25.11.1928

Сын: Собко Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Собко Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собко Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
10.03.1944

Дочь: Дехтярь Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Собко Ефросинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собко Ефросинья Яковлевна

Смерть
1948
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