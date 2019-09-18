Собко Анатолий Антонович
Место рождения
Дата рождения25.11.1928
Дата смерти18.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1928
Место жительства
С 1928
Бракосочетание
Между 1946 и 1952
Место жительства
С 1952
Рождение ребёнка
04.05.1952
Сын: Собко Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна
Рождение ребёнка
28.04.1959
Дочь: Зарудняя (Собко) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна
Смерть
18.09.2019
Похороны
2019