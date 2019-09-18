Собко Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобко Анатолий Антонович

Собко Анатолий Антонович

Место рождения

Шотовка

Дата рождения

25.11.1928

Дата смерти

18.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1928

Отец: Собко Антон Семёнович

Мать: Собко (Карнаух) Ефросинья Яковлевна

Место жительства
С 1928
Бракосочетание
Между 1946 и 1952

Жена: Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна

Место жительства
С 1952
Рождение ребёнка
04.05.1952

Сын: Собко Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна

Рождение ребёнка
28.04.1959

Дочь: Зарудняя (Собко) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна

Смерть
18.09.2019
Похороны
2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.