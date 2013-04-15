Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1930
Дата смерти15.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1946 и 1952
Рождение ребёнка
04.05.1952
Сын: Собко Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Собко Анатолий Антонович
Место жительства
С 1952
Рождение ребёнка
28.04.1959
Дочь: Зарудняя Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Собко Анатолий Антонович
Смерть
15.04.2013