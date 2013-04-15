Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Гончар) Екатерина Феоктистовна

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Место рождения

Захарченко

Дата рождения

08.11.1930

Дата смерти

15.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1946 и 1952

Муж: Собко Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
04.05.1952

Сын: Собко Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Собко Анатолий Антонович

Место жительства
С 1952
Рождение ребёнка
28.04.1959

Дочь: Зарудняя Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Собко Анатолий Антонович

Смерть
15.04.2013
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