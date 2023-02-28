Беспальченко Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспальченко Агафья Андреевна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1841 по 1890

Сын: Беспальчий Владимир Мартынович

Отец ребёнка: Беспальченко Мартын Игнатьевич

Рождение ребёнка
13.01.1887

Дочь: Карнаух Анна Мартыновна

Отец ребёнка: Беспальченко Мартын Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Беспальчий Андрей Мартынович

Отец ребёнка: Беспальченко Мартын Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспальченко Мартын Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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