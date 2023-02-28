Беспальченко Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1841 по 1890
Сын: Беспальчий Владимир Мартынович
Отец ребёнка: Беспальченко Мартын Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.01.1887
Дочь: Карнаух Анна Мартыновна
Отец ребёнка: Беспальченко Мартын Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Беспальчий Андрей Мартынович
Отец ребёнка: Беспальченко Мартын Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно