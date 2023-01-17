Беспальчий Владимир Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1841 по 1890
Дата смертиС 1905 по 1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1841 по 1890
Рождение ребёнка
С 1875 по 1906
Сын: Беспальчий Николай Владимирович
Мать ребёнка: Беспальчая Софья Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1905
Сын: Беспальчий Павел Владимирович
Мать ребёнка: Беспальчая Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
С 1905 по 1990