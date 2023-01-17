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Беспальчий Владимир Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1841 по 1890

Дата смерти

С 1905 по 1990

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1841 по 1890

Отец: Беспальченко Мартын Игнатьевич

Мать: Беспальченко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
С 1875 по 1906

Сын: Беспальчий Николай Владимирович

Мать ребёнка: Беспальчая Софья Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Беспальчий Павел Владимирович

Мать ребёнка: Беспальчая Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспальчая Софья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
С 1905 по 1990
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