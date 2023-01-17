Беспальчая Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспальчая Софья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1841 по 1890

Дата смерти

С 1905 по 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1841 по 1890 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1841 по 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1875 по 1906

Сын: Беспальчий Николай Владимирович

Отец ребёнка: Беспальчий Владимир Мартынович

Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Беспальчий Павел Владимирович

Отец ребёнка: Беспальчий Владимир Мартынович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспальчий Владимир Мартынович

Смерть
С 1905 по 1990
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