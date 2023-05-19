Голуб (Карнаух) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голуб (Карнаух) Надежда Яковлевна

Место рождения

Шотовка

Дата рождения

09.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1912

Отец: Карнаух Яков Андреевич

Мать: Карнаух Анна Мартыновна

Бракосочетание
Между 1929 и 1935

Муж: Голуб Дмитрий Арсентьевич

Рождение ребёнка
09.09.1935

Дочь: Филоненко Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич

Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Ткаченко Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич

Рождение ребёнка
26.06.1941

Дочь: Скилевая Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич

Рождение ребёнка
18.12.1948

Дочь: Высоцкая Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич

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