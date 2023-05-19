Голуб (Карнаух) Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1912
Отец: Карнаух Яков Андреевич
Мать: Карнаух Анна Мартыновна
Бракосочетание
Между 1929 и 1935
Рождение ребёнка
09.09.1935
Дочь: Филоненко Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Ткаченко Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич
Рождение ребёнка
26.06.1941
Дочь: Скилевая Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич
Рождение ребёнка
18.12.1948
Дочь: Высоцкая Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Голуб Дмитрий Арсентьевич