Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1941
Отец: Голуб Дмитрий Арсентьевич
Мать: Голуб Надежда Яковлевна
Место жительства
С 1941
Бракосочетание
Между 1957 и 1967
Рождение ребёнка
12.08.1967
Сын: Скилевой Роман Николаевич
Отец ребёнка: Скилевой Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1975
Дочь: Скилевая Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Скилевой Николай Яковлевич