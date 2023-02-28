Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

26.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1941

Отец: Голуб Дмитрий Арсентьевич

Мать: Голуб Надежда Яковлевна

Место жительства
С 1941
Бракосочетание
Между 1957 и 1967

Муж: Скилевой Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
12.08.1967

Сын: Скилевой Роман Николаевич

Отец ребёнка: Скилевой Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.09.1975

Дочь: Скилевая Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Скилевой Николай Яковлевич

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