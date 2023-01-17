Голуб Дмитрий Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913
Бракосочетание
Между 1929 и 1935
Жена: Голуб Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1935
Дочь: Филоненко Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна
Место жительства
С 1935
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Ткаченко Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
26.06.1941
Дочь: Скилевая Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
18.12.1948
Дочь: Высоцкая Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна