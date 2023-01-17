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Голуб Дмитрий Арсентьевич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

25.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1913
Бракосочетание
Между 1929 и 1935

Жена: Голуб Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
09.09.1935

Дочь: Филоненко Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна

Место жительства
С 1935
Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Ткаченко Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
26.06.1941

Дочь: Скилевая Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
18.12.1948

Дочь: Высоцкая Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Голуб Надежда Яковлевна

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