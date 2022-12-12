Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Скилевой Роман Николаевич
Скилевой Роман Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
12.08.1967
Пол
Мужской
Отец
Скилевой Николай Яковлевич
1938 г.р.
Мать
Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1967
Отец:
Скилевой Николай Яковлевич
Мать:
Скилевая Галина Дмитриевна
Шахтёрск
Место жительства
С 1967
Шахтёрск
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия