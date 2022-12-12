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Скилевой Роман Николаевич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

12.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1967

Отец: Скилевой Николай Яковлевич

Мать: Скилевая Галина Дмитриевна

Место жительства
С 1967
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