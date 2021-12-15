Скилевой Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1957 и 1967
Место жительства
С 1967
Рождение ребёнка
12.08.1967
Сын: Скилевой Роман Николаевич
Мать ребёнка: Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.09.1975
Дочь: Скилевая Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна