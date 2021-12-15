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Скилевой Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1957 и 1967

Жена: Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна

Место жительства
С 1967
Рождение ребёнка
12.08.1967

Сын: Скилевой Роман Николаевич

Мать ребёнка: Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1975

Дочь: Скилевая Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Скилевая (Голуб) Галина Дмитриевна

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