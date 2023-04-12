Башилов-Башилов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашилов-Башилов Петр Петрович

Башилов-Башилов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1857

Дата смерти

12.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1857

Отец: Петр Александрович

Мать: Башилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1890

Сын: Александр Петрович

Мать ребёнка: Башилова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
02.01.1891

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Башилова Екатерина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1896

Сын: Никита Петрович

Мать ребёнка: Башилова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова Екатерина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
12.09.1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close