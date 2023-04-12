Башилов-Башилов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1857
Дата смерти12.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1857
Отец: Петр Александрович
Мать: Башилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1890
Сын: Александр Петрович
Мать ребёнка: Башилова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
02.01.1891
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Башилова Екатерина Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1896
Сын: Никита Петрович
Мать ребёнка: Башилова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
12.09.1919