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Никита Петрович
Никита Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1896
Пол
Мужской
Отец
Башилов-Башилов Петр Петрович
1857 г.р.
Мать
Башилова (Башилова) Екатерина Павловна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1896
Отец:
Башилов-Башилов Петр Петрович
Мать:
Башилова Екатерина Павловна
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