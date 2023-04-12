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Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1896

Отец: Башилов-Башилов Петр Петрович

Мать: Башилова Екатерина Павловна

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