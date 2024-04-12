Башилова (Башилова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (Башилова) Екатерина Павловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.03.1865

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1865

Отец: Лыжин Павел Петрович

Мать: Лыжина Екатерина Христиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1890

Сын: Александр Петрович

Отец ребёнка: Башилов-Башилов Петр Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1891

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Башилов-Башилов Петр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1896

Сын: Никита Петрович

Отец ребёнка: Башилов-Башилов Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башилов-Башилов Петр Петрович

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