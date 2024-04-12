Башилова (Башилова) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения23.03.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1865
Рождение ребёнка
30.01.1890
Сын: Александр Петрович
Отец ребёнка: Башилов-Башилов Петр Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1891
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Башилов-Башилов Петр Петрович
Рождение ребёнка
19.05.1896
Сын: Никита Петрович
Отец ребёнка: Башилов-Башилов Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно