Лыжина (Перегрин) Екатерина Христиановна
Место рождения
Дата рождения30.11.1830
Дата смерти09.06.1896
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1830
Отец: Перегрин Христиан
Мать: Перегрин Фредерика
Бракосочетание
1859
Муж: Лыжин Павел Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1862
Сын: Лыжин Петр Павлович
Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович
С.-Петербург
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Софья Павловна
Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лыжин Борис Павлович
Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1865
Дочь: Башилова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1868
Сын: Лыжин Павел Павлович
Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1872
Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович
Pietari, Saint Petersburg, Russian Federation
Смерть
09.06.1896
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, С. Петербург