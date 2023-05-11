Лыжина (Перегрин) Екатерина Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина (Перегрин) Екатерина Христиановна

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.11.1830

Дата смерти

09.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1830

Отец: Перегрин Христиан

Мать: Перегрин Фредерика

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1859

Муж: Лыжин Павел Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1862

Сын: Лыжин Петр Павлович

Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович

С.-Петербург
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Софья Павловна

Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Лыжин Борис Павлович

Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович

Рождение ребёнка
23.03.1865

Дочь: Башилова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1868

Сын: Лыжин Павел Павлович

Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1872

Сын: Лыжин Николай Павлович

Отец ребёнка: Лыжин Павел Петрович

Pietari, Saint Petersburg, Russian Federation
Смерть
09.06.1896
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, С. Петербург
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