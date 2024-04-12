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Ольга Петровна
Ольга Петровна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
02.01.1891
Пол
Женский
Отец
Башилов-Башилов Петр Петрович
1857 г.р.
Мать
Башилова (Башилова) Екатерина Павловна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1891
Отец:
Башилов-Башилов Петр Петрович
Мать:
Башилова Екатерина Павловна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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