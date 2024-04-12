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Ольга Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1891

Отец: Башилов-Башилов Петр Петрович

Мать: Башилова Екатерина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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