Башилова (NN) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1833
Дата смерти26.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1857
Сын: Башилов-Башилов Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Александрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Борис Петрович
Отец ребёнка: Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Александрович
Смерть
26.05.1906