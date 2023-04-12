Башилова (NN) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (NN) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1833

Дата смерти

26.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1857

Сын: Башилов-Башилов Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Александрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Борис Петрович

Отец ребёнка: Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Александрович

Смерть
26.05.1906
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