Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1819
Дата смерти29.09.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1857
Сын: Башилов-Башилов Петр Петрович
Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Борис Петрович
Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна
Смерть
29.09.1908