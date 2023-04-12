Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1819

Дата смерти

29.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1857

Сын: Башилов-Башилов Петр Петрович

Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Борис Петрович

Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Башилова Любовь Ивановна

Смерть
29.09.1908
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