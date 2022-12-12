Максимов Александр Степанович
Место рожденияСлободской сельский Совет Валовской волости Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии
Дата рождения13.02.1929
Дата смерти06.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929
Слободской сельский Совет Валовской волости Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии
Бракосочетание
26.05.1950
Рождение ребёнка
28.12.1951
Сын: Максимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Максимова Татьяна Степановна
Развод
07.12.1973
Смерть
06.06.1978
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область