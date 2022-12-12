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Максимов Александр Степанович

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Место рождения

Слободской сельский Совет Валовской волости Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии

Дата рождения

13.02.1929

Дата смерти

06.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929

Отец: Максимов Степан Никитич

Мать: Максимова Александра Михайловна

Слободской сельский Совет Валовской волости Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии
Бракосочетание
26.05.1950

Жена: Максимова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
28.12.1951

Сын: Максимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Максимова Татьяна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
07.12.1973

Жена: Максимова Татьяна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.06.1978
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
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