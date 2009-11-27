Максимова (Кондрашина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (Кондрашина) Татьяна Степановна

Максимова (Кондрашина) Татьяна Степановна

avatar

Место рождения

деревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области

Дата рождения

26.08.1922

Дата смерти

27.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922

Отец: Кондрашин Степан Ферапонтович

Мать: Кондрашина Ирина Григорьевна

деревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области
Бракосочетание
26.05.1950

Муж: Максимов Александр Степанович

Рождение ребёнка
28.12.1951

Сын: Максимов Александр Александрович

Отец ребёнка: Максимов Александр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
07.12.1973

Муж: Максимов Александр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.2009
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close