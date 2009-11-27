Максимова (Кондрашина) Татьяна Степановна
Место рождениядеревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области
Дата рождения26.08.1922
Дата смерти27.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922
деревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области
Бракосочетание
26.05.1950
Рождение ребёнка
28.12.1951
Сын: Максимов Александр Александрович
Отец ребёнка: Максимов Александр Степанович
Развод
07.12.1973
Смерть
27.11.2009