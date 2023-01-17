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Кондрашин Степан Ферапонтович

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Место рождения

село Путятино Сапожковский уезд

Дата рождения

27.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1896

Отец: Кондрашын Феропонт Васильевич

Мать: Кондрашина Наталья Феодоровна

село Путятино Сапожковский уезд
Крещение
28.03.1896
Покровская церковь села Путятино Сапожковского уезда Рязанской губернии
восприемники: деревни Лупиловки крестьянин Яков Николаев Герасин и деревни Лупиловки крестьянка девица Анна Феодорова Слукина
Военная служба
14.07.1916
служба в 319-й пехотном Бугульминском полку (рядовой) ранен в результате Ковельского сражения 14 июля 1916 г. Поступил в лазарет 25.07.1916 - 1 Киевский госпиталь юго-западного областного земского ком... Показать все
Бракосочетание
19.11.1918

Жена: Кондрашина Ирина Григорьевна

Лупиловка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1919

Сын: Кондрашин Максим Степанович

Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна

село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
26.08.1922

Дочь: Максимова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна

деревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кондрашин Николай Степанович

Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна

село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кондрашин Иван Степанович

Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна

село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кондрашин Василий Степанович

Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кондрашина Вера Степановна

Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кондрашина Мария Степановна

Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна

Военная служба
04.06.1942
место призыва: Путятинский РВК, Рязанская обл., Путятинский р-н
Пропал без вести (военное)
?.07.1943
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