Кондрашин Степан Ферапонтович
Место рождениясело Путятино Сапожковский уезд
Дата рождения27.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1896
село Путятино Сапожковский уезд
Крещение
28.03.1896
Покровская церковь села Путятино Сапожковского уезда Рязанской губернии
восприемники: деревни Лупиловки крестьянин Яков Николаев Герасин и деревни Лупиловки крестьянка девица Анна Феодорова Слукина
Военная служба
14.07.1916
служба в 319-й пехотном Бугульминском полку (рядовой) ранен в результате Ковельского сражения 14 июля 1916 г. Поступил в лазарет 25.07.1916 - 1 Киевский госпиталь юго-западного областного земского ком... Показать все
Бракосочетание
19.11.1918
Лупиловка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1919
Сын: Кондрашин Максим Степанович
Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна
село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
26.08.1922
Дочь: Максимова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна
деревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кондрашин Николай Степанович
Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна
село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кондрашин Иван Степанович
Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна
село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кондрашин Василий Степанович
Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кондрашина Вера Степановна
Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кондрашина Мария Степановна
Мать ребёнка: Кондрашина Ирина Григорьевна
Военная служба
04.06.1942
место призыва: Путятинский РВК, Рязанская обл., Путятинский р-н
Пропал без вести (военное)
?.07.1943