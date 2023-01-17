Кондрашина (Слукина) Наталья Феодоровна
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Слукин Феодор Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886
Покровская церковь села Путятино Сапожковского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.03.1896
Сын: Кондрашин Степан Ферапонтович
Отец ребёнка: Кондрашын Феропонт Васильевич
село Путятино Сапожковский уезд