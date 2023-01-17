Кондрашина (Слукина) Наталья Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашина (Слукина) Наталья Феодоровна

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Место рождения

Путятино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Слукин Феодор Егорович

Мать: не указана

Путятино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.02.1886

Муж: Кондрашын Феропонт Васильевич

Покровская церковь села Путятино Сапожковского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.03.1896

Сын: Кондрашин Степан Ферапонтович

Отец ребёнка: Кондрашын Феропонт Васильевич

село Путятино Сапожковский уезд
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