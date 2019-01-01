село Путятино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Путятино

Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2915Путятино, с. вл. и каз.при р. Ворше.40станов. кварт.51918341958Церквей православных 3. Волостное и сельское правления. Училище. Ярмарка. Базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Село Путятино с деревнями Екатериновкою, Сергиевкою, Покровским31Нат. Кир. Аверкиева42815122

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Путятинская волость
1128. Путятино, село бывшее владельческое и государственное, при речке Ворше, дворов 523, жителей 2874, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 3 церкви правосл Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Путятинская волость
село Путятино2032153231815625302520410506[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Путятинская волость
Путятино село7323на тр. Спасск (Ряз.)—Шацк при р. Ворше57421002167426712042волостн. правл.3 цер., 2 кам. 1 дер., 2-кл. уч. М. Н. П. цер.-пр. шк., базар ежен., ярм. 29 июня, 8 крахм. зав., 2 кирп. зав., каз. вин. лав., кв. стан. прист., уряд. земск. вет. фельдш Показать все
Лупиловка деревня732675252257509118422ПутятиноЦер. дер., зем. шк., куз.
Шинор деревня7336на тр. Спасск (Ряз.)—Шацк при р. Ворше9223355122411Путятино
Село Путятино влад. усадьба7340при р. Ворше318371154120421Путятино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Путятинский район
1295Путятиносело54°09'с.ш.41°07'в.д.N-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Путятинский муниципальный район, Путятинское сельское поселение
61626436101с Путятиносело

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