- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2915Путятино, с. вл. и каз.при р. Ворше.40станов. кварт.51918341958Церквей православных 3. Волостное и сельское правления. Училище. Ярмарка. Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Село Путятино с деревнями Екатериновкою, Сергиевкою, Покровским31Нат. Кир. Аверкиева42815122
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1128. Путятино, село бывшее владельческое и государственное, при речке Ворше, дворов 523, жителей 2874, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 3 церкви правосл Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Путятино2032153231815625302520410506[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Путятино село7323на тр. Спасск (Ряз.)—Шацк при р. Ворше57421002167426712042—волостн. правл.3 цер., 2 кам. 1 дер., 2-кл. уч. М. Н. П. цер.-пр. шк., базар ежен., ярм. 29 июня, 8 крахм. зав., 2 кирп. зав., каз. вин. лав., кв. стан. прист., уряд. земск. вет. фельдш Показать все
Лупиловка деревня732675252257509118422ПутятиноЦер. дер., зем. шк., куз.
Шинор деревня7336на тр. Спасск (Ряз.)—Шацк при р. Ворше9223355122411Путятино
Село Путятино влад. усадьба7340при р. Ворше318371154120421Путятино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1295Путятиносело54°09'с.ш.41°07'в.д.N-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61626436101с Путятиносело