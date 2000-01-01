Кондрашын (Антошин) Феропонт Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашын (Антошин) Феропонт Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1886

Жена: Кондрашина Наталья Феодоровна

Покровская церковь села Путятино Сапожковского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.03.1896

Сын: Кондрашин Степан Ферапонтович

Мать ребёнка: Кондрашина Наталья Феодоровна

село Путятино Сапожковский уезд
Смерть
Неизвестно
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