Кондрашын (Антошин) Феропонт Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886
Покровская церковь села Путятино Сапожковского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.03.1896
Сын: Кондрашин Степан Ферапонтович
Мать ребёнка: Кондрашина Наталья Феодоровна
село Путятино Сапожковский уезд
Смерть
Неизвестно