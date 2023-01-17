Кондрашина (Гуркина) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашина (Гуркина) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гуркин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1918

Муж: Кондрашин Степан Ферапонтович

Лупиловка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1919

Сын: Кондрашин Максим Степанович

Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович

село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
26.08.1922

Дочь: Максимова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович

деревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кондрашин Николай Степанович

Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович

село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кондрашин Иван Степанович

Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович

село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кондрашин Василий Степанович

Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кондрашина Вера Степановна

Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кондрашина Мария Степановна

Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович

Смерть
Неизвестно
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