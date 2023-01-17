Кондрашина (Гуркина) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гуркин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1918
Лупиловка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1919
Сын: Кондрашин Максим Степанович
Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович
село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
26.08.1922
Дочь: Максимова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович
деревня Лупиловка Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кондрашин Николай Степанович
Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович
село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кондрашин Иван Степанович
Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович
село Красный Союз Путятинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кондрашин Василий Степанович
Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кондрашина Вера Степановна
Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кондрашина Мария Степановна
Отец ребёнка: Кондрашин Степан Ферапонтович
Смерть
Неизвестно