Максимов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Александр Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.12.1951

Дата смерти

24.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1951

Отец: Максимов Александр Степанович

Мать: Максимова Татьяна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
13.04.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.08.2018
Москва, город федерального значения Москва
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