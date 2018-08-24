Максимов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения28.12.1951
Дата смерти24.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1951
Рождение ребёнка
21.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
13.04.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.08.2018