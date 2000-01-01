Максимова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1929
Сын: Максимов Александр Степанович
Отец ребёнка: Максимов Степан Никитич
Слободской сельский Совет Валовской волости Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии
Смерть
Неизвестно