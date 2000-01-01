Максимова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1929

Сын: Максимов Александр Степанович

Отец ребёнка: Максимов Степан Никитич

Слободской сельский Совет Валовской волости Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии
Смерть
Неизвестно
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