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Федотова Анастасия Петровна

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Место рождения

Степановское, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.10.1896

Дата смерти

27.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1896

Отец: Пётр Кузьмич

Мать: Варвара Кирилловна

Степановское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
С 1918 по 1921

Муж: Федотов Степан Михайлович

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.11.1921

Дочь: Овчеренко Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович

Пятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)
Рождение ребёнка
16.07.1924

Сын: Федотов Борис Степанович

Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Сорочкина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.06.1929

Дочь: Тарелова Зоя Степановна

Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Степановна

Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович

Смерть
27.06.1984
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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