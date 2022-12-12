Федотова Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1896
Дата смерти27.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1896
Отец: Пётр Кузьмич
Мать: Варвара Кирилловна
Бракосочетание
С 1918 по 1921
Рождение ребёнка
18.11.1921
Дочь: Овчеренко Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович
Пятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)
Рождение ребёнка
16.07.1924
Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Сорочкина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1929
Дочь: Тарелова Зоя Степановна
Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Степановна
Отец ребёнка: Федотов Степан Михайлович
Смерть
27.06.1984
Верея, Наро-Фоминский, Московская область