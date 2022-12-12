Федотов Степан Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смерти25.03.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Михаил
Мать: не указана
Скорее всего родился в другой деревне Медынского уезда.
Бракосочетание
С 1918 по 1921
Рождение ребёнка
18.11.1921
Дочь: Овчеренко Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна
Пятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)
Рождение ребёнка
16.07.1924
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Сорочкина Валентина Степановна
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1929
Дочь: Тарелова Зоя Степановна
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Степановна
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна
Смерть
25.03.1945
Верея, Наро-Фоминский, Московская область