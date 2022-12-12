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Федотов Степан Михайлович

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Место рождения

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

25.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Михаил

Мать: не указана

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Скорее всего родился в другой деревне Медынского уезда.
Бракосочетание
С 1918 по 1921

Жена: Федотова Анастасия Петровна

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.11.1921

Дочь: Овчеренко Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна

Пятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)
Рождение ребёнка
16.07.1924

Сын: Федотов Борис Степанович

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Сорочкина Валентина Степановна

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.06.1929

Дочь: Тарелова Зоя Степановна

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Степановна

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Петровна

Смерть
25.03.1945
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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