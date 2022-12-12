Пётр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Кузьмич

Пётр Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1896

Дочь: Федотова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Степановское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close