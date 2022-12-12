Пётр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1896
Дочь: Федотова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Степановское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Кирилловна
Смерть
Неизвестно