Варвара Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1896

Дочь: Федотова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Кузьмич

Степановское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Пётр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: не указан

Степановское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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