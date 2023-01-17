Варвара Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1896
Дочь: Федотова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Пётр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно