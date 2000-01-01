Овчеренко (Федотова) Зинаида Степановна
Место рожденияПятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)
Дата рождения18.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1921
Пятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)
Рождение ребёнка
05.02.1947
Дочь: Леонтьева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Родилась в г. Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
27.07.1950
Сын: Овчеренко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Овчеренко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчеренко Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Овчеренко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчеренко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Овчеренко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчеренко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Овчеренко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчеренко Николай
Смерть
Неизвестно