Овчеренко (Федотова) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчеренко (Федотова) Зинаида Степановна

Овчеренко (Федотова) Зинаида Степановна

avatar

Место рождения

Пятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)

Дата рождения

18.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1921

Отец: Федотов Степан Михайлович

Мать: Федотова Анастасия Петровна

Пятницкая Слобода (Россия, Калужская область, Медынский район)
Рождение ребёнка
05.02.1947

Дочь: Леонтьева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Родилась в г. Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
27.07.1950

Сын: Овчеренко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Овчеренко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчеренко Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Овчеренко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчеренко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Овчеренко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчеренко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Овчеренко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчеренко Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close