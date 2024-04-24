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Долгов Никифор Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

05.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Долгов Ларион Максимович

Мать: Долгова Настасья Платонова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Долгов Иван Никифоров

Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Долгова Пульхерия Никифорова

Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Долгова Зеновья Никифорова

Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
1928

Сын: Долгов Никита Никифоров

Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Долгова Евгения Никифорова

Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Степанида Анисимова

Смерть
05.02.1943
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