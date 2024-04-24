Долгов Никифор Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти05.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Долгова Пульхерия Никифорова
Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Долгова Зеновья Никифорова
Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Долгова Евгения Никифорова
Мать ребёнка: Долгова Степанида Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1943