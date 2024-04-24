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Долгова Евгения Никифорова
Долгова Евгения Никифорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Долгов Никифор Ларионов
1892 г.р.
Мать
Долгова Степанида Анисимова
1892 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Долгов Никифор Ларионов
Мать:
Долгова Степанида Анисимова
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