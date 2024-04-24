Долгова Степанида Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Долгова Пульхерия Никифорова
Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Долгова Зеновья Никифорова
Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Долгова Евгения Никифорова
Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно