Долгова Степанида Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Степанида Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Долгов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Долгова Пульхерия Никифорова

Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Долгова Зеновья Никифорова

Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов

Рождение ребёнка
1928

Сын: Долгов Никита Никифоров

Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Долгова Евгения Никифорова

Отец ребёнка: Долгов Никифор Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Никифор Ларионов

Смерть
Неизвестно
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