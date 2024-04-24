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Долгов Никита Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Долгов Никифор Ларионов

Мать: Долгова Степанида Анисимова

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