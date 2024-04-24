Долгова Зеновья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгова Зеновья Никифорова

Долгова Зеновья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Долгов Никифор Ларионов

Мать: Долгова Степанида Анисимова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close