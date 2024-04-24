Долгова Настасья Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Настасья Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1870 по 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Долгов Никифор Ларионов

Отец ребёнка: Долгов Ларион Максимович

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Долгов Спиридон Ларионович

Отец ребёнка: Долгов Ларион Максимович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Долгов Зиновей Илларионович

Отец ребёнка: Долгов Ларион Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Ларион Максимович

Смерть
После 1901
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