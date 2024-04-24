Долгова Настасья Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Долгов Ларион Максимович
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Долгов Спиридон Ларионович
Отец ребёнка: Долгов Ларион Максимович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Долгов Зиновей Илларионович
Отец ребёнка: Долгов Ларион Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1901