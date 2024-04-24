Долгов Ларион Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1870 по 1876
Дата смертиПосле 1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1876
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Долгова Настасья Платонова
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Долгов Спиридон Ларионович
Мать ребёнка: Долгова Настасья Платонова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Долгов Зиновей Илларионович
Мать ребёнка: Долгова Настасья Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1901 ст.