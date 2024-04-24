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Долгов Ларион Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1870 по 1876

Дата смерти

После 1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1876

Отец: Долгов Максим Иванович

Мать: Долгова Александра Архиповна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Долгов Никифор Ларионов

Мать ребёнка: Долгова Настасья Платонова

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Долгов Спиридон Ларионович

Мать ребёнка: Долгова Настасья Платонова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Долгов Зиновей Илларионович

Мать ребёнка: Долгова Настасья Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Настасья Платонова

Смерть
После 1901 ст.
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