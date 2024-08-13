Долгов Зиновий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.
Отец: Долгов Ларион Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: Долгова Людмила Зиновьевна
Мать ребёнка: Долгова Александра Ефимовна
Никольское, Бийский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно