Долгов Зиновий Ларионович Около 1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Зиновий Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.

Отец: Долгов Ларион Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Долгова Людмила Зиновьевна

Мать ребёнка: Долгова Александра Ефимовна

Никольское, Бийский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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