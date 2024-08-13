Долгова Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Зиновий Ларионович

Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Долгова Людмила Зиновьевна

Отец ребёнка: Долгов Зиновий Ларионович

Никольское, Бийский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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