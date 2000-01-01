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Шихов Севастьян Максимович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1840

Дата смерти

02.06.1887

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шихов Максим Яковлевич

Мать: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
15.02.1862 ст.

Сын: Шихов Василий Севастьянович

Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Шихов Ион Севастьянович

Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Шихов Прохор Севастьянович

Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Севастьяновна

Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шихов Степан Севастьянович

Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
06.02.1885

Дочь: Евдокия Севастьяновна

Мать ребёнка: Шихова Агрипина Сергеевна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Агрипина Сергеевна

д. Репные (Репинская)
1 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Васса Моисеева

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
02.06.1887
д. Репные (Репинская)
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