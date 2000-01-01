Шихов Севастьян Максимович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1840
Дата смерти02.06.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шихов Максим Яковлевич
Мать: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
15.02.1862 ст.
Сын: Шихов Василий Севастьянович
Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
01.11.1863
Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шихов Прохор Севастьянович
Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Севастьяновна
Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шихов Степан Севастьянович
Мать ребёнка: Шихова Васса Моисеева
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
06.02.1885
Дочь: Евдокия Севастьяновна
Мать ребёнка: Шихова Агрипина Сергеевна
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
1 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Васса Моисеева
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
02.06.1887
д. Репные (Репинская)